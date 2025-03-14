Лондонці працюють на перспективу.
Жеовані Кенда, getty images
14 березня 2025, 11:25
Лондонський Челсі підпише 17-річного португальського вінгера лісабонського Спортінга Жеовані Кенда. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, "сині" досягли принципової згоди з "левами" про трансфер свого вихованця. Кенда підпише контракт з Челсі до 2033 року з опцією продовження ще на один сезон.
Зазначається, що цей трансфер обійдеться Челсі в 45-50 мільйонів євро. Футболіст залишиться в Португалії на наступний сезон, а в липні 2026 року переїде до Лондона.
Цього сезону Жеовані Кенда відіграв за Спортінг 43 матчі, забив два голи та віддав вісім результативних передач.