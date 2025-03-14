Ліга націй

Лондонці працюють на перспективу.

Лондонський Челсі підпише 17-річного португальського вінгера лісабонського Спортінга Жеовані Кенда. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, "сині" досягли принципової згоди з "левами" про трансфер свого вихованця. Кенда підпише контракт з Челсі до 2033 року з опцією продовження ще на один сезон.

Зазначається, що цей трансфер обійдеться Челсі в 45-50 мільйонів євро. Футболіст залишиться в Португалії на наступний сезон, а в липні 2026 року переїде до Лондона.

Цього сезону Жеовані Кенда відіграв за Спортінг 43 матчі, забив два голи та віддав вісім результативних передач.