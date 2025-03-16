Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонські Арсенал та Челсі.

Лондонські Арсенал та Челсі зіграють у дербі на Емірейтс у рамках двадцять дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Мікель Артета, після нічиєї проти Манчестер Юнайтед (1:1), залучив до стартового складу Льюїса-Скеллі на лівий фланг оборони, тоді як Мартінеллі зіграє над ним у атаці.

Енцо Мареска, на тлі перемоги над Лестером (1:0), використав із перших хвилин Бадьяшиля в центрі оборони, тоді як Джеймс гратиме в опорній зоні.

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор, Парті, Райс — Троссар, Меріно, Мартінеллі.

Запасні: Нето, Тірні, Вайт, Ківьор, Зінченко, Жоржиньо, Калафіорі, Батлер-Оєдеджі, Нванері.



Челсі: Санчес — Фофана, Бадьяшиль, Колвілл, Кукурелья — Джеймс, Кайседо — Нету, Фернандес, Санчо — Нкунку.

Запасні: Йоргенсен, Беттінеллі, Адарабіойо, Чалоба, Гюсто, Ачімпонг, Лавія, Дьюзбері-Голл, Джордж.



Гра Арсенал — Челсі почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.