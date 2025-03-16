Англія

Колектив Арне Слота позбувся шансів на требл.

На Вемблі завершився фінальний матч Кубка англійської ліги. Ліверпуль був беззаперечним фаворитом, але програв Ньюкаслу з рахунком 1:2. Саме "сороки" вибороли трофей.

Як наслідок, за тиждень Ліверпуль позбувся шансів на два трофеї. Команда Арне Слота раніше вилетіла з Ліги чемпіонів, поступившись ПСЖ на стадії 1/8 фіналу по пенальті після обміну гостьовими мінімальними перемогами.

Тепер Ліверпуль зосередиться на Прем'єр-лізі. Команда Арне Слота посідає перше місце в турнірній таблиці, випереджаючи другий Арсенал на 12 очок. Командам залишилося провести по дев'ять матчів.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може обміняти Нуньєса на Альвареса.