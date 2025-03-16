Англія

Голи Гойлунна, Гарначо та Фернандеша принесли "червоним дияволам" впевнену перемогу в АПЛ.

В рамках 29-го туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед грав на виїзді проти Лестера. В стартовому складі "червоних дияволів" з'явився Андре Онана, який міг пропустити матч через хворобу, а також в основу повернувся Мануель Угарте.

З перших хвилин команди задали доволі високий темп, а "лисиці" дали зрозуміти, що будуть грати в активний футбол з високим пресингом. Господарі швидко створили перший момент: Варді отримав м'яч в чужому штрафному й пробив з носка — Онана перевів м'яч на кутовий. Після цього команда Рубена Аморіма забрала м'яч під свій контроль та намагалась відповісти.

Відзначитись голом "червоні дияволи" могли в середині тайму, коли Еріксен з кутового покотив на Бруну, а той повернув на Крістіана — данець закрутив м'яч в дальній кут, але Лестер врятував каркас воріт. А згодом Манчестер Юнайтед все ж таки забив. Фернандеш запустив м'яч на Гойлунна, тому дали обробити, увійти в штрафний пробити в дальній кут. 0:1.

Лестер намагався встановити паритет й мав непоганий шанс наприкінці тайму, завдавши два удари поспіль, але Гевен заблокував обидва. Перша половина гри завершилась мінімальною перемогою, а ось для Гевена настали темні часи. Молодий захисник отримав серйозне пошкодження й покинув поле на ношах. Чергова травма у Юнайтед.

Згодом гості забили другий гол: Гойлунн протягнув м'яч через центральну зону і віддав праворуч на Гарначо, який хитнув захисника та пробив точно в дальній кут. Втім, арбітри угледіли офсайд та скасували взяття воріт. Але команда Аморіма не знітилась та все ж таки забила другий м'яч трохи пізніше. Фернандеш проштовхнув м'яч на Гарначо, а той після розвороту пробив в ближній кут — Германсен не зміг врятувати. 0:2.

Наприкінці матчу Юнайтед не поспішав форсувати розвиток подій, а у Лестера рідко виходило дивувати захист супротивника. Можна згадати епізод, коли Варді прорвався лівим флангом в чужий штрафний й викотив на Буонанотте, а той пробив — де Лігт в підкаті заблоковував удар супротивника.

Не дивлячись на не дуже швидкий футбол, гості забили ще раз. Далот хитнув захисника й покотив в центр на Бруну, який ударом з-за меж штрафного вразив дальній кут. 0:3. В компенсований час Лестер створив ще один шанс: Варді увірвався в чужий штрафний та пробив з гострого кута, але Онана врятував свою команду. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу команди Рубена Аморіма.

Лестер — Манчестер Юнайтед 0:3

Голи: Гойлунн, 28, Гарначо, 68, Фернандеш, 90

Лестер: Германсен — Фас, Коуді, Томас — Джастін (Мавідіді, 82), Ндіді, Сумаре (Вінкс, 65), Крістіансен (Макатір, 83) — Дака (Буонанотте, 64), Ель-Ханнус (Аю, 90) — Варді

Манчестер Юнайтед: Онана — де Лігт, Лінделеф, Гевен (Кольєр, 52) — Мазрауї, Фернандеш, Угарте (Зіркзе, 69), Далот — Гарначо (Амасс, 70), Еріксен (Каземіро, 69) — Гойлунн (Обі, 84)

Попередження: Ель-Ханнус, Ндіді