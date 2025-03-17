Англія

Шикарна робота 47-річного фахівця.

В фінальному матчі Кубка англійської ліги Ньюкасл переміг Ліверпуль (2:1).

Головний тренер "сорок" Едді Гау став першим англійським тренером, який виграв серйозний трофей із командою АПЛ після Гаррі Реднаппа, який виборював Кубок Англії з Портсмутом у 2008 році.

Зазначається, що 47-річний фахівець виграв 13 із 16 матчів Кубка ліги з Ньюкаслом (81% перемог), що є найкращим показником серед всіх тренерів, які очолювали "сорок" в більш ніж одному матчі цього турніру.