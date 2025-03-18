Англія

Про це заявив сам футболіст у соціальних мережах.

Минулими вихідними лондонський Челсі поступився у гостьовому дербі на Емірейтс Арсеналу в рамках двадцять дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги.

Арсенал — Челсі 1:0 Відео гола та огляд матчу АПЛ

Уже після завершення гри французький центральний захисник "синіх" Веслі Фофана, який брав участь у цьому протистоянні з перших миттєвостей та відіграв 86 хвилин, поскаржився на дописи користувачів соціальних мереж у на його особистій сторінці, які містили образи на расовому підґрунті.

"2025 рік, дурість і жорстокість більше не ховаються...

Це не просто футбол, це не просто "гра", коли одні вважають, що їхній колір шкіри робить їх вищими за інших.

Настав час щось змінювати, відповідним майданчикам діяти, а кожному брати на себе відповідальність", — заявив гравець.

Відомо, що Челсі вже виступив з офіційною підтримкою свого гравця та закликав відповідні органи відреагувати.

"Футбольний клуб Челсі стривожений і обурений нещодавнім збільшенням кількості расистських образ в Інтернеті на адресу наших гравців.

Образи на адресу Веса Фофани після вчорашньої гри є огидними і не будуть терпимими.

Ми повністю підтримуємо Веса та всіх наших гравців. Ми будемо працювати з відповідними органами, щоб виявити винних і вжити найрішучіших заходів", — ідеться в заяві клубу.

У цьому сезоні на рахунку Фофана 14 матчів.