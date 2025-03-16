Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 16 березня 2025 року.
Арсенал - Челсі, Getty Images
16 березня 2025, 23:50
Природжений форвард Меріно приніс Арсеналу мінімальну перемогу в дербі над Челсі.
Команда Мікеля Артети обійшлась без Олександра Зінченка в матчі, у якому охоче помилялись обидва воротарі.
Огляд матчу:
Арсенал — Челсі 1:0
Гол: Меріно, 20
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор (Тірні, 90), Парті, Райс — Троссар, Меріно, Мартінеллі (Нванері, 78).
Челсі: Санчес — Фофана (Гюсто, 86), Бадьяшиль (Адарабіойо, 86), Колвілл, Кукурелья — Джеймс (Лавія, 82), Кайседо — Нету, Фернандес, Санчо (Джордж, 76) — Нкунку (Дьюзбері-Голл, 76).
Попередження: Габріел, Парті, Едегор — Колвілл, Нету, Фофана.