Англія

Португальський нападник може залишити Ліверпуль.

Вулвергемптон обмірковує спробу придбання свого колишнього нападника Діогу Жоти, який зараз виступає за Ліверпуль, передає портал TEAMtalk.

Повідомляється, що "червоні" відкриті до продажу 28-річного португальця. "Вовки" ж слідкують за ситуацією з лівим вінгером/центрфорвардом, розглядаючи можливість його повернення.

У вересні 2020 року Ліверпуль віддав Вулвергемптону за Жоту близько 45 млн євро. Із того часу Діогу взяв участь у 174 матчах усіх турнірів, відзначившись 64-ма голами й 22-ма асистами.

За даними TEAMtalk, зараз "червоні" оцінюють нападника в приблизно 65 млн євро. Його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2027 року.

Чинний лідер АПЛ також має намір влітку значно посилити свою атаку. Потенційні зіркові новачки можуть зменшити кількість ігрової практики, яку отримуватиме Жота.

Роль у можливості продати гравця відіграє і його травматичність. Зокрема, у сезоні-2024/25 він пропустив 16 матчів Ліверпуля в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що на заміну правому вінгеру Мохамеду Салаху "червоні" хочуть придбати в мадридського Реала Родріго.