Англія

Тепер офіційно.

Лісабонський Спортінг продав двох своїх вихованців в лондонський Челсі за 74 мільйони євро. Про це повідомляє офіційний сайт "левів".

"Пенсіонери" оформили перехід 17-річного португальського вінгера Жеовані Кенди та 20-річного півзахисника Даріу Ессугу, який цього сезону на правах оренди грає за іспанський Лас-Пальмас.

Зазначається, що за Ессугу "сині" заплатили 22,27 млн. євро, він приєднається до Челсі влітку 2025 року. В свою чергу Кенда був придбаний у лісабонців за 52,14 млн. євро. Він залишиться в Спортінгу ще на один сезон і перебереться до лондонців влітку 2026-го, коли йому виповниться 18 років.

Цього сезону Жеовані Кенда відіграв за Спортінг 43 матчі, забив два голи та віддав вісім результативних передач. Натомість Даріу Ессугу провів за Лас-Пальмас 17 матчів та забив один гол.