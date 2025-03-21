Англія

Інтерес до іспанця проявляє Арсенал.

Вінгер Атлетіка Ніко Вільямс може стати гравцем Арсеналу. Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

За даними джерела, зараз Арсенал випереджає Баварію в гонці за талановитого іспанського вінгера. Зазначається, що саме "каноніри" зараз ближче за інших до трансферу Вільямса.

Нагадаємо, раніше гравця намагалася підписати Барселона, але угода з якихось причин не відбулася.

У нинішньому сезоні Вільямс з'явився на полі в 37 матчах у всіх турнірах, забив дев'ять голів і записав на свій рахунок сім результативних передач. Згідно з даними Transfermarkt, вартість гравця становить 70 мільйонів євро.

Раніше Ніко Вільямс розповів, чому влітку відмовив Барселоні.