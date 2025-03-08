Іспанія

Іспанський вінгер вважає Атлетік Більбао своєю сім'єю.

Після успішного Євро-2024 вінгер збірної Іспанії та Атлетік Більбао Ніко Вільямс отримав пропозицію приєднатися до каталонської Барселони, проте гравець відмовився.

22-річний іспанець розповів, чому вирішив залишитися у Більбао.

"Атлетік Більбао — це моя родина. Зв’язки між нами в клубі неймовірні. Я не думаю, що я б знайшов таку атмосферу десь ще. У той момент я прийняв правильне рішення, і я дуже ним задоволений", – цитує слова Ніко Вільямса FF.

Нагадаємо, контракт іспанського вінгера з Атлетіком спливає влітку 2027 року. У поточному сезоні на його рахунку 6 голів та 7 асистів у 34 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Ніко Вільямса зацікавлені багато топклубів Європи, включно з Арсеналом, Челсі, Баварією, Челсі та вищезгаданою Барселоною.