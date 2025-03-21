Англія

Антуан Семеньйо може змінити клубну прописку влітку.

25-річний вінгер Борнмута Антуан Семеньйо перебуває в шорт-листах провідних англійських клубів. Про це повідомляє Africa Foot.

Стверджується, що Манчестер Юнайтед готовий першим зробити пропозицію Борнмуту в розмірі 40 мільйонів євро, випередивши в боротьбі Челсі і Тоттенгем, які також зацікавлені в гравцеві.

При цьому наголошується, що сам Борнмут має намір заробити на продажу гравця близько 50 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Семеньйо взяв участь у 32 матчах у всіх турнірах, забив дев'ять голів і записав на свій рахунок п'ять результативних передач. Чинний контракт футболіста з Борнмутом розрахований до літа 2029 року.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем розглядає варіанти для заміни Постекоглу.