Англія

Андоні Іраола та Марку Сілва серед головних кандидатів.

Андоні Іраола та Марку Сілва серед основних кандидатів на місце Анже Постекоглу, якщо Тоттенгем визнає за необхідне змінити головного тренера "шпор" наприкінці нинішнього сезону. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, тиск на 59-річного австралійця знову виріс після поразки в АПЛ від Фулгема, внаслідок чого "шпори" опустилися на 14 місце за дев'ять ігор до кінця чемпіонату.

Очікується, що Борнмут, у якому виступає українець Ілля Забарний, боротиметься за те, щоб утримати Іраолу, проте виникають сумніви щодо майбутнього Сілви у Фулгемі, незважаючи на пристойну роботу з "дачниками".

Ліга Європи розглядається як критично важливий турнір для перспектив Постекоглу, оскільки трофей може врятувати сезон Тоттенгема, забезпечивши місце у Лізі чемпіонів.

Лондонський клуб, як і раніше, підтримує Постекоглу і з розумінням ставиться до кризи травм, яка багато в чому вплинула на форму та результати "шпор". Однак австралієць став свідком того, як Тоттенгем не зміг обіграти ті ж самі Борнмут і Фулгем, а також зіткнувся з труднощами проти АЗ у 1/8 фіналу Ліги Європи.

Раніше вже була інформація, що Борнмут хоче продовжити контракт Іраоли, хоча джерела, близькі до команди, дали зрозуміти, що Андоні був би зацікавлений у перспективі очолити "шпор".

Як і Іраола, Сілва має контракт до кінця наступного сезону, і португалець має пункт про викуп у розмірі шести мільйонів фунтів стерлінгів.

Після 29 турів Тоттенгем посідає 14 місце в АПЛ, а у чвертьфіналі Ліги Європи "шпори" зіграють проти Айнтрахта.