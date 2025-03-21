Англія

Лондонці зробили значний крок до підписання талановитого вінгера Атлетіка Більбао.

Арсенал знаходиться ближче до підписання зіркового вінгера Атлетік Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямса, ніж мюнхенська Баварія. Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк для CaughtOffside.

Лондонський клуб планує посилити атакувальну лінію перед сезоном-2024/25, адже нинішня кампанія була позначена травмами та браком голів у порівнянні з Ліверпулем, тоді як 22-річний іспанський вінгер вже не перший місяць є бажаним гравцем на Емірейтс Стедіум для головного тренера "канонірів" Мікеля Артети.

За інформацією Фалька, Баварія поки не може зробити конкретну пропозицію через необхідність продажу гравців. Зокрема, мюнхенці розглядають відхід Кінгслі Комана, якого пов’язують із Тоттенгемом, Ньюкаслом та Саудівською Аравією, а також Сержа Гнабрі, щодо якого поки немає пропозицій.

Перехід Ніко Вільямса може значно підсилити атаку Арсенала, а поточна клаусула молодого вінгера у близько 60 мільйонів євро (49 млн фунтів стерлінгів) не є проблемою для "канонірів". Утім, як зазначають ЗМІ, проблемою можуть стати фінансові запити Ніко щодо зарплати, які оцінюються приблизно у 300 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.