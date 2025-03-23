Англія

Український захисник Борнмута опинився на сьомій сходинці рейтингу.

Портал GiveMeSport склав рейтинг найбільш недооцінених гравців англійської Прем'єр-ліги.

Місце в топ-10 знайшлося й для центрального захисника Борнмута Іллі Забарного.

"Зростання Діна Гюйсена було одним із найважливіших моментів для Борнмута цього сезону, але не можна ігнорувати якісні виступи іншого центрального захисника Іллі Забарного. 22-річний Забарний є ключовою фігурою як у клубі, так і в збірній, і його гра допомогла Борнмуту стати значно сильнішим.

Попри червону картку в матчі проти Вулвергемптона, Андоні Іраола похвалив свого основного захисника, заявивши перед поверненням Іллі, що рівень його гри був дуже високим і що команді його не вистачало. Без Забарного Борнмут пропустив чотири гола за два матчі АПЛ, зокрема втративши перевагу в два м'яча в поєдинку з Тоттенгемом", — йдеться в матеріалі GMS.

На рахунку українця участь у 29-ти матчах Борнмута в усіх турнірах поточної кампанії. Кожного разу Забарний опинявся в стартовому складі "вишень".

Топ-10 найбільш недооцінених гравців АПЛ за версією GiveMeSport виглядає наступним чином:

1. Юррієн Тімбер (Арсенал)

2. Морган Гіббс-Вайт (Ноттінгем Форест)

3. Ян-Паул ван Геке (Брайтон)

4. Карлос Балеба (Брайтон)

5. Льюїс Голл (Ньюкасл Юнайтед)

6. Іліман Ндіає (Евертон)

7. Ілля Забарний (Борнмут)

8. Міккель Дамсгор (Брентфорд)

9. Льюїс Кук (Борнмут)

10. Лукас Бергвалль (Тоттенгем)

Раніше повідомлялося, що Transfermarkt оновив трансферну вартість Забарного й Зінченка.