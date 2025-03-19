Англія

Орієнтовні "цінники" інших трьох українців з АПЛ не змінилися.

Авторитетний портал transfermarkt оновив трансферні вартості гравців, які представляють клуби англійської Прем'єр-ліги, зокрема й українців.

Центральний захисник Борнмута Ілля Забарний подорожчав із 38-ми мільйонів євро до 40, тоді як лівий захисник Арсеналу Олександр Зінченко тепер оцінюється в 22 млн замість 30-ти.

Орієнтовні "цінники" лівого захисника Евертона Віталія Миколенка (28 млн), атакувального півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка (12 млн) і лівого вінгера Челсі Михайла Мудрика (30 млн) змін не зазнали.

Десятка найдорожчих за версією transfermarkt гравців чемпіонату Англії виглядає наступним чином:

Нагадаємо, раніше колега Забарного за позицією в Борнмуті прокоментував інтерес до себе з боку мадридського Реала.