Англія

Всього 5 мільйонів фунтів.

Челсі може відмовитися від зобов'язань щодо викупу Джейдона Санчо у Манчестер Юнайтед. Лондонці орендували вінгера до кінця поточного сезону із зобов'язанням подальшої купівлі, проте гравець все одно може повернутися в стан "червоних дияволів".

"Сині" подумують про те, щоб відмовитися від викупу, незважаючи на необхідність виплати неустойки.

За даними журналіста Девіда Орнштейна, Челсі доведеться заплатити Манчестер Юнайтед 5 млн фунтів стерлінгів (майже 6 млн євро), щоб повернути Санчо назад, тоді як викуп коштуватиме 25 млн фунтів (близько 30 млн євро).

24-річний футболіст провів 29 матчів за команду Енцо Марески, відзначившись двома голами і шістьма асистами.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може придбати Мудрика.