Англія

Оце так поворот.

Манчестер Юнайтед може підписати вінгера лондонського Челсі та збірної України Михайла Мудрика. Про це повідомляє Todofichajes.

За інформацією джерела, Мудрик буде доступний для продажу в літнє трансферне вікно, чим і хоче скористатися керівництво МЮ.

Зазначається, що цим трансфером "червоні дияволи" хочуть посилити конкуренцію на позиції лівого вінгера. Наразі в манкуніанській команді на лівому фланзі атаки номінально є лише Алехандро Гарначо.

Керівництво Манчестер Юнайтед готове заплатити за цей трансфер близько 40-50 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з "синіми" розрахована до 30 червня 2031 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Цього сезону Михайло Мудрик відіграв за Челсі 15 матчів, забив три голи та віддав п'ять результативних передач.