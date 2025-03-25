Сторони впевнені в укладанні угоди.
Трент Александер-Арнольд, Getty Images
25 березня 2025, 13:48
Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд у літнє трансферне вікно має стати гравцем мадридського Реалу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "вершкових" надіслало офіційну пропозицію контракту для 26-річного англійця, який наприкінці сезону стане вільним агентом.
Зазначається, що сторони впевнені в успішному узгодженні всіх деталей майбутньої угоди.
Цього сезону Трент провів 39 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав сім асистів.
Після 29 турів Ліверпуль лідирує в АПЛ, випереджаючи Арсенал на 12 очок, а Реал посідає друге місце в Ла Лізі, поступаючись Барселоні з особистих зустрічей.