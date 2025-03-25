Англія

Сторони впевнені в укладанні угоди.

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд у літнє трансферне вікно має стати гравцем мадридського Реалу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" надіслало офіційну пропозицію контракту для 26-річного англійця, який наприкінці сезону стане вільним агентом.

Зазначається, що сторони впевнені в успішному узгодженні всіх деталей майбутньої угоди.

Цього сезону Трент провів 39 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав сім асистів.

Після 29 турів Ліверпуль лідирує в АПЛ, випереджаючи Арсенал на 12 очок, а Реал посідає друге місце в Ла Лізі, поступаючись Барселоні з особистих зустрічей.