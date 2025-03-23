Ліга націй

Кімміх і Мусіала ефектно присоромили підопічних Спаллетті в Дортмунді.

Німеччина приймає Італію на Сігнал Ідуна Парк у Дортмунді в рамках матчу-відповіді чвертьфіналу плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25.

Поєдинок на Стадіо Сан-Сіро в Мілані завершився на користь гостей, які здобули звитягу з рахунком 2:1. Сьогодні ж німці ще за підсумками першого тайму сформували комфортну для себе перевагу в три гола.

Окремої уваги заслуговує друге взяття воріт у виконанні господарів поля. Йосуа Кімміх і Джамал Мусіала повторили легендарний гол Ліверпуля в другому півфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА проти Барселони (4:0, 07.05.2019), швидко виконавши кутовий.

Гол Джамала Мусіали, 2:0, 36 хвилина

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