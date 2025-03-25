Англія

Погані новини від головного тренера Плімута.

Український центральний захисник Максим Таловєров мав узяти участь у березневому міжнародному циклі в складі нашої національної збірної, проте залишив її розташування ще до початку першого матчу проти Бельгії через травму, яку отримав у грі Чемпіоншипа проти Дербі (2:3).

Уболівальники Плімута очікували від головного тренера "пілігримів" Мірона Муслича оновлення щодо стану здоров’я 24-річного виконавця, і зрештою той повідомив невтішні новини.

"Я думаю, що Таловєров буде поза грою сім-вісім тижнів. Скоріше за все, це кінець сезону для нього. Величезна втрата для нас.

Він дуже розчарований, що більше не може допомогти нам. Ми всі вже встигли добре пізнати Максима за ці останні два місяці. Це — справжній боєць, сильний духом, гарний хлопець, із сильним характером.

Зараз він дуже пригнічений, але це також можливість для нього відновитись, підлікуватись, і він точно отримає повну підтримку Плімута від усіх нас, а потім він має повернутись назад на поле", — заявив австрійський фахівець.

Таловєров провів за Плімут 11 матчів та забив два голи.