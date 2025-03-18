Ліга націй

24-річний українець має проблеми зі здоров'ям.

Захисник Плімута Максим Таловєров залишив розташування збірної України напередодні матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

У 24-річного українця виявили пошкодження колінного суглоба, яке він отримав під час останнього матчу за Плімут у Чемпіоншипі.

Таким чином, Максим повертається до Англії, де продовжить відновлення після травми.

Після переходу до Плімуту взимку Таловєров провів 11 матчів та забив два голи. У складі збірної на його рахунку сім поєдинків.

Нагадаємо, матчі між збірними України та Бельгії відбудуться 20 та 23 березня.