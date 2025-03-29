Англія

Football.ua розповідає про три команди, які рвуться в Лігу чемпіонів.

Ла Ліга має найцікавіші чемпіонські перегони, але в зоні єврокубків – всі звичайні підозрювані. Тому сьогодні без Іспанії. В інших топових лігах назрівають сенсації. Ноттінгем Форест йде третім в АПЛ, Майнц опинився на третій сходинці Бундесліги, а Болонья дивує четвертим місцем в Серії А.

Всі три команди грають у простий футбол, олдскульний. Розбираємося зі складниками їхнього успіху, куди входить не тільки везіння.

Ноттінгем Форест: швидкість, організованість, Вуд

Ноттінгем Форест у цьому сезоні обіграв Ліверпуль, Манчестер Сіті, Тоттенхем і МЮ. Гаразд, гріш ціна команді, яка останніх двох не обіграє, але третє місце на фінішній прямій виглядає солідно. І все одно Нуну Ешпіріту Санту не стає модним тренером, а його футбол не називають тактичною революцією.

Низький захисний блок і контрвипади. Без пресингу та контролю м'яча. У Форест статистика, якою можна лякати Гвардіолу: найгірша точність передач в АПЛ (75%), найменший відсоток володіння, найбільше виносів. Повна протилежність Сіті. Хороший референс – чемпіонський Лестер. Примітивно, але ефективно.

Ноттінгему немає рівних за різкістю атак – вилітають на швидкості 2,08 м/с і доводять справу до удару в середньому за 2,8 передачі. Такі переходи стають гольовими моментами завдяки реактивності Еланги. Вихованець МЮ хапає м'яч в центрі поля, тягне його до штрафного майданчика, а там якісно завершує що правою, що лівою.

Весь інший час команда Нуну вбиває в компактній обороні. Високий рівень дисципліни, перекритий центр і звичні здвоєння флангів, коли потрібно підстрахувати. Тільки Арсенал допускає менш гострі удари по власних воротах, ніж Ноттінгем Форест. Тут потрібно віддати належне парі центрбеків Мурільйо-Міленкович.

Кого-кого, а менеджерів клубу хвалити не будемо. Ноттінгем Форест далекий від вдумливої трансферної політики. Після повернення в АПЛ у 2022-му клуб підписав 56 футболістів, витративши 432 мільйони євро згідно з Transfermarkt. Віднімемо заробітки з продажів й отримаємо -257 млн на трансферному балансі за два з половиною роки.

Грандіозні закупки для середняка, навіть з поправкою на АПЛ. Чи варто говорити, що більшість новачків не прижилась? У цьому чемпіонаті Нуну використовує найкоротший склад (23 футболісти). Благо, з травмами пронесло. Тренер склав пазл, просіявши частинки, які найкраще доповнюють одна одну. Результат – команда рівня Ліги чемпіонів.

Ноттінгем Форест не грав у єврокубках 30 років. Шанс повернутися на міжнародну арену, шанс нагадати найстаршим вболівальникам про казку 1979-го і 1980-го. Англія отримає п'яту путівку в ЛЧ, тому перспективи хороші. Попереду 9 турів, відрив присутній (+5 від Челсі, +6 від Ман Сіті, +7 від Ньюкасла та Брайтона), а календар приємний.

Багато залежатиме від кондицій Кріса Вуда. 33-річний форвард проводить найкращий сезон у кар'єрі з 18 голами в АПЛ. Тривалий час гаряча форма дозволяла плювати на xG – Вуд забив на 7 м'ячів більше, ніж показує модель. Однак в останніх матчах дисперсія нагадала про себе, і новозеландець вже понад місяць без голів у чемпіонаті.

Майнц: інтенсивність, фоли, сила голкіпера

Перше і головне: третя сходинка Майнца – показник кризи в Бундеслізі. Баварія в порядку, Леверкузен на рівні, а далі – морок. Штутгарт не впорався з літніми втратами, Айнтрахт тримався на зв'язці Мармуш-Екітіке, Лейпциг сильно здав, а Дортмунд в ямі. Так в зоні Ліги чемпіонів виринув Майнц, який не програє на власному полі з жовтня.

Два факти, щоб зорієнтуватись: Transfermarkt оцінює Мусіалу дорожче, ніж весь склад Майнца; за даними Capology заробляє стільки, як всі футболісти Майнца. І це ще не все. Перед початком сезону клуб відпустив двох найдорожчих гравців Груду та Баррейро.

Майнц – синонім слову інтенсивність. Винос на сорок метрів, боротьба, скидка, агресивний пресинг, фол, відкотились глибоко назад… і далі новий цикл. "Карнавальники" радше б'ються у футбол, ніж грають. Вони треті в чемпіонаті за фолами. У грудні затоптали Баварію, порушивши правила 21 раз. Закинути вперед і виграти підбирання – основна стратегія. Команда максимально вертикальна, а моменти створює завдяки кросам.

Центральні фігури в усіх сенсах – Надім Амірі та Кайшу Сано. Навколо пари хавбеків побудована конструкція 3-4-2-1. Японець відмінно читає гру та покриває великі зони. Сано затягнув Майнц у топ-2 Бундесліги за відборами та перехопленнями. Скромна копія Канте, якого він називає своїм кумиром. Щоправда, репутація Кайшу далека від Канте – минулого літа його арештували на батьківщині за звинуваченнями у сексуальних домаганнях.

Амірі – найсвітліша голова в команді. Не згодився Баєру, але серед нинішніх партнерів виділяється. За Майнц зараз виступають два гравці збірної Німеччини. Разом з Амірі виклик отримав Йонатан Буркардт. 15 голів з 46 ударів у Бундеслізі – конверсія у нього грандіозна. За 24-річним форвардом міг би прийти хтось з грандів, однак відлякують постійні пошкодження.

Ми досі не говорили про головного тренера. Бо Свенссон, Бо Генріксен – однакова національність, однакове ім'я, однакова команда. Один данець прийшов на місце іншого, а Майнц не змінюється вже п'ять років. "Головне – не боятися", – ключова фраза Генріксена. Тренер закликає не думати занадто багато, а підкат в ноги заводить його більше, ніж пас між лініями. І це якось працює. Генріксен націлився на найкращий сезон в історії команди, яку тренували Клопп і Тухель.

Менше за Майнц пропустила тільки Баварія. Успіх має конкретне ім'я – Робін Центнер. У його ворота влетіло на 10 голів менше, ніж показує система xG. Центнер протягом сезону видає 77,5% сейвів (найкращий показник у Бундеслізі). А ще голкіпер Майнца сильний на виходах – лідирує в лізі за відсотком перерваних подач і прострілів.

Два попередні сезони Майнц бився за виживання. Навряд чи цьогорічний прорив щось змінить у перспективі. Та й завершити казку виходом у єврокубки буде складно: гандикап перед сьомим місцем – 5 очок, а попереду матчі з Леверкузеном, Баварією та Айнтрахтом. Недільний виїзд у Дортмунд, щоправда, не лякає. Майнц обігрує Боруссію в будь-якому стані.

Болонья: нове обличчя, пресинг, менеджмент

Болонью не варто писати через кому з Ноттінгемом і Майнцом. Грамотна управлінська робота потягнула за собою спортивні результати. Болонья другий рік поспіль претендує на Лігу чемпіонів, залишаючи позаду римські топ-клуби, і вселяє впевненість, що різкого падіння не очікується.

Джованні Сарторі розширив пул італійських грандів Аталантою, а тепер виводить на нові висоти Болонью. З 2022-го в активі технічного директора: два влучання з тренерами та два продажі в АПЛ на 90 мільйонів євро. Оплески.

Болонья влітку втратила ключового гравця атаки (Зіркзе поїхав в МЮ), найяскравішого гравця оборони (Калафіорі відправили в Арсенал) та творця особливої команди (Тіаго Мотта пішов на підвищення в Ювентус). І залишилась на тому ж рівні. Так, зараз менше тактичних тредів з закоханістю в Болонью, але ефективність вражає.

Вінченцо Італьяно дав команді нове обличчя, через яке й народилось порівняння з Ноттінгемом і Майнцом. Більше ніяких затяжних перепасовок, заумних комбінацій і обмінів позиціями. Стиль різко змінився: у минулому сезоні "россоблю" уникали дальніх передач, у поточному – другі за лонгболами та четверті за кросами в Серії А.

Болонья тепер комфортно почувається у перехідних фазах. Це розкриває гру. Якщо з Моттою цікаво було спостерігати за геометрією атак, то з Італьяно просто веселіше. І біля чужих воріт (частота ударів зросла), і біля власних (пропустили вже більше, ніж за весь сезон-2023/24). Навіщо довго просувати м'яч до чужого штрафного, якщо можна віджати його вже там? У цьому сезоні Болонья навіть частіше заходить у фінальну третину.

Для створення моментів Вінченцо використовує пресинг. Четвертий за інтенсивністю в усій Європі (9 PPDA). Серія А до такого не звикла – опоненти пливуть під тиском і дарують м'яч. У грудні Болонья влаштувала майстер-клас колишньому тренеру. Ювентус припустився 42 втрат на власній половині та завершив матч з 80% точності передач – обидва показники стали найгіршими в сезоні для Юве.

Італьяно проявив гнучкість, адаптувавшись під можливості складу. Вийшло не зразу: за 8 стартових турів Серії А "россоблю" здобули одну перемогу та провалили осінні матчі Ліги чемпіонів. Пам'ятаємо блідий поєдинок з Шахтарем. Але зрештою команда знайшла себе. З Нового року тільки Рома набрала більше очок (29), ніж Болонья (25).

З таким стилем Болоньї важче буде продавати футболістів топ-клубам. Зараз на дорогий трансфер стоїть лише 20-річний аргентинський форвард Сантьяго Кастро. Для комфортного розвитку потрібно знову виходити в ЛЧ. Цього разу немає подарунка у вигляді прохідного п'ятого місця – лише 4 путівки. Болонья йде четвертою, але позаду Ювентус (-1), Лаціо (-2), Рома (-4), Фіорентина (-5) і Мілан (-6). Протягом місяця доведеться зіграти з Наполі, Аталантою, Інтером, Ювентусом і Міланом. Перед міжнародною паузою "россоблю" рознесли Лаціо і показали готовність до конкуренції.