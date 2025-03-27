23-річний футболіст близький до повернення на поле.
Букайо Сака та Мікель Артета, Getty Images
27 березня 2025, 21:22
Вінгер Арсеналу Букайо Сака відновив заняття в загальній групі команди.
"І знову привіт", — залишив повідомлення 23-річний футболіст у соціальних мережах.
Таким чином, Букайо може взяти участь у першому поєдинку з мадридським Реалом у рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
Нагадаємо, що атакувальний півзахисник наприкінці грудня вибув із ладу через пошкодження задньої поверхні стегна.
У нинішньому сезоні Сака взяв участь у 24 поєдинках, у яких відзначився дев'ятьма забитими м'ячами і 13 асистами. Найближчий матч "каноніри" проведуть проти Фулгема у вівторок, 1 квітня.