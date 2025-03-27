Вінгер Арсеналу Букайо Сака відновив заняття в загальній групі команди.

"І знову привіт", — залишив повідомлення 23-річний футболіст у соціальних мережах. 

Таким чином, Букайо може взяти участь у першому поєдинку з мадридським Реалом у рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. 

Нагадаємо, що атакувальний півзахисник наприкінці грудня вибув із ладу через пошкодження задньої поверхні стегна. 

У нинішньому сезоні Сака взяв участь у 24 поєдинках, у яких відзначився дев'ятьма забитими м'ячами і 13 асистами. Найближчий матч "каноніри" проведуть проти Фулгема у вівторок, 1 квітня.