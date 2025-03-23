Італія

30-річний футболіст не зумів заграти в Арсеналі.

Вінгер Арсеналу Рахім Стерлінг, орендований у Челсі, може продовжити кар'єру в італійській Серії А.

30-річний футболіст отримує мало ігрової практики у складі "канонірів", тому скоро, ймовірно, знову змінить команду.

Як повідомляє Fichajes, на який посилається Transfer News Live, переманити англійця хотів би Ювентус. Туринці можуть зробити спробу підписання гравця цього літа.

На рахунку Рахіма Стерлінга один забитий м'яч і чотири результативні паси в 23 поєдинках нинішнього сезону. Портал Transfermarkt оцінює вартість колишньої зірки Манчестер Сіті в 15 млн євро.