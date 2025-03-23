30-річний футболіст не зумів заграти в Арсеналі.
Рахім Стерлінг, Getty Images
23 березня 2025, 22:59
Вінгер Арсеналу Рахім Стерлінг, орендований у Челсі, може продовжити кар'єру в італійській Серії А.
30-річний футболіст отримує мало ігрової практики у складі "канонірів", тому скоро, ймовірно, знову змінить команду.
Як повідомляє Fichajes, на який посилається Transfer News Live, переманити англійця хотів би Ювентус. Туринці можуть зробити спробу підписання гравця цього літа.
На рахунку Рахіма Стерлінга один забитий м'яч і чотири результативні паси в 23 поєдинках нинішнього сезону. Портал Transfermarkt оцінює вартість колишньої зірки Манчестер Сіті в 15 млн євро.