Англія

У тому випадку, якщо в МЮ попросять камерунця піти.

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана не збирається залишати "червоних дияволів".

За інформацією ESPN, камерунський воротар погодиться покинути клуб виключно в тому випадку, якщо йому скажуть, що він більше не потрібен команді. Залишитися в МЮ Андре має намір навіть у тому випадку, якщо йому надійде пряма пропозиція з Саудівської Аравії.

Саме з клубами з цієї країни Онана раніше пов'язували чутки. Раніше стало відомо, як до теоретичного відходу Онана з клубу ставиться чинний керманич манкуніанців Рубен Аморім.

У поточному сезону Онана провів за МЮ 40 матчів, у них він пропустив 53 рази.

Раніше повідомлялося, що Астон Вілла розглядає викуп Рашфорда.