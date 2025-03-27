У тому випадку, якщо в МЮ попросять камерунця піти.
Андре Онана, getty images
27 березня 2025, 22:35
Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана не збирається залишати "червоних дияволів".
За інформацією ESPN, камерунський воротар погодиться покинути клуб виключно в тому випадку, якщо йому скажуть, що він більше не потрібен команді. Залишитися в МЮ Андре має намір навіть у тому випадку, якщо йому надійде пряма пропозиція з Саудівської Аравії.
Саме з клубами з цієї країни Онана раніше пов'язували чутки. Раніше стало відомо, як до теоретичного відходу Онана з клубу ставиться чинний керманич манкуніанців Рубен Аморім.
У поточному сезону Онана провів за МЮ 40 матчів, у них він пропустив 53 рази.
Раніше повідомлялося, що Астон Вілла розглядає викуп Рашфорда.