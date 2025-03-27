Англія

У Бірмінгемі задоволений грою англійського форварда, але вагаються щодо трансферної суми.

Астон Вілла високо оцінює виступи орендованого нападника Маркуса Рашфорда — як з точки зору гри, так і ставлення до роботи. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 27-річний англієць, який перебрався на Вілла Парк взимку з Манчестер Юнайтед на правах оренди до кінця сезону, справив позитивне враження на тренерський штаб Унаї Емері та керівництво клубу.

Тепер бірмінгемці мають вирішити, чи готові вони витратити 40 мільйонів фунтів стерлінгів на повноцінний трансфер Рашфорда. Наразі це питання залишається відкритим, і остаточне рішення буде ухвалене згодом.

З моменту свого переходу Маркус Рашфорд провів за Астон Віллу 9 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився 4 результативними передачами.