Англія

"Червоні" не готові влітку втрачати всіх своїх лідерів.

Керівництво Ліверпуля розпочало переговори з лідером команди Мохамедом Салахом про новий контракт на тлі чуток про відхід Трента Александер-Арнольда в мадридський Реал. Про це повідомляє Masrawy.

За інформацією джерела, "червоні" вже запропонували 32-річному єгиптянину трудову угоду на поліпшених умовах. Наразі переговори проходять у позитивному ключі.

Зазначається, що керівництво Ліверпуля не хоче влітку втрачати всіх своїх лідерів, тому зробить все, щоб залишити в команді Салаха.

Чинна трудова угода гравця з клубом закінчується 30 червня 2025 року.

Цього сезону Мо Салах відіграв за Ліверпуль 43 матчі, забив 32 голи та віддав 22 результативні передачі.