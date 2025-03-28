"Червоні" не готові влітку втрачати всіх своїх лідерів.
Мо Салах, getty images
28 березня 2025, 12:16
Керівництво Ліверпуля розпочало переговори з лідером команди Мохамедом Салахом про новий контракт на тлі чуток про відхід Трента Александер-Арнольда в мадридський Реал. Про це повідомляє Masrawy.
За інформацією джерела, "червоні" вже запропонували 32-річному єгиптянину трудову угоду на поліпшених умовах. Наразі переговори проходять у позитивному ключі.
Зазначається, що керівництво Ліверпуля не хоче влітку втрачати всіх своїх лідерів, тому зробить все, щоб залишити в команді Салаха.
Чинна трудова угода гравця з клубом закінчується 30 червня 2025 року.
Цього сезону Мо Салах відіграв за Ліверпуль 43 матчі, забив 32 голи та віддав 22 результативні передачі.