Англія

Брат зірки Реала оцінюється в 22 мільйони євро.

Рідного брата зірки мадридського Реала Джуда Беллінгема Джоба Беллінгема визнано порталом Transfermarkt найдорожчим гравцем англійського Чемпіоншипа за підсумками чергового оновлення вартісностей. Тепер його оцінюють у 22 млн євро. Грає Джоб за Сандерленд.

На другому місці рейтингу найдорожчих гравців другого за силою дивізіону Англії розмістився 22-річний воротар Бернлі Джеймс Траффорд. Його Transfermarkt оцінив у 20 млн євро.

Трійку лідерів замкнув гравець Лідса Віллі Ньонто, який грає в нападі — 18 млн.

У турнірній таблиці Чемпіоншипа на даний момент лідирують Лідс і Шеффілд Юнайтед, у обох по 80 очок. Третє місце у Бернлі, 78 балів.

Раніше повідомлялося, що Сандерленд може попрощатися з Русиним.