Брат зірки Реала оцінюється в 22 мільйони євро.
Джоб Беллінгем, getty images
28 березня 2025, 15:54
Рідного брата зірки мадридського Реала Джуда Беллінгема Джоба Беллінгема визнано порталом Transfermarkt найдорожчим гравцем англійського Чемпіоншипа за підсумками чергового оновлення вартісностей. Тепер його оцінюють у 22 млн євро. Грає Джоб за Сандерленд.
На другому місці рейтингу найдорожчих гравців другого за силою дивізіону Англії розмістився 22-річний воротар Бернлі Джеймс Траффорд. Його Transfermarkt оцінив у 20 млн євро.
Трійку лідерів замкнув гравець Лідса Віллі Ньонто, який грає в нападі — 18 млн.
У турнірній таблиці Чемпіоншипа на даний момент лідирують Лідс і Шеффілд Юнайтед, у обох по 80 очок. Третє місце у Бернлі, 78 балів.
Раніше повідомлялося, що Сандерленд може попрощатися з Русиним.