Англія

Наразі українець захищає кольори Хайдука.

Нападник Сандерленда Назарій Русин, який зараз виступає за Хайдук на правах оренди, може остаточно залишити англійський клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Sunderland AFC News.

За інформацією джерела, керівництво хорватського Хайдука не планує користуватися опцією викупу 26-річного українця, тому англійці розглядатимуть його повноцінний продаж.

Діючий контракт футболіста з клубом із Чемпіоншипу розрахований до літа 2027 року.

Нагадаємо, Русин є гравцем Сандерленда з літа 2023 року — він перебрав із Зорі за 2,5 млн євро. На його рахунку 32 матчі, два забиті м'ячі та один асист.

У другій половині сезону Русин провів сім матчів за Хайдук, у яких відзначився одним асистом.