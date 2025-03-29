Англія

Провідний вінгер "червоних дияволів" відновлюється від травми швидше, ніж очікувалося.

Крайній нападник Манчестер Юнайтед Амад Діалло добре прогресує у відновленні після травми та випереджає запланований графік реабілітації. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, боси "червоних дияволів" обережно ставляться до його повернення та не планують ризикувати здоров’ям гравця.

Проте зазначається, є реальний шанс на те, що 22-річний вінгер зможе вийти на поле ще до кінця сезону — орієнтовно у травні.

Нагадаємо, Амад Діалло отримав травму гомілкостопа на тренуванні перед виїздом до лондонського Тоттенгема в середині лютого цього року.

У поточному сезоні івуарійський вінгер провів за МЮ 36 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 9 голів та віддав 8 асистів.