Англія

Швед хоче грати в Лізі чемпіонів.

Ліверпуль має намір влітку оформити трансфер нападника Ньюкасла Александера Ісака. Про це повідомляє Give me Sport.

За інформацією джерела, керівництво "сорок" оцінює 25-річного шведа у 150 млн. євро. Втім майбутнє форварда в клубі залежатиме від потрапляння команди в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Зазначається, що на даний момент часу Ісак відхиляє пропозиції Ньюкасла щодо продовження трудової угоди, яка спливає 30 червня 2028 року.

Цього сезону Александер Ісак відіграв за Ньюкасл 33 матчі, забив 23 голи та віддав 5 результативних передач.