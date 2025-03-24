Іспанія

За шведа треба буде викласти багато грошей.

Нападник Ньюкасла та збірної Швеції Александер Ісак влітку може перейти до каталонської Барселони. Про це повідомляє іспанський медіа-ресурс Sport.es.

За інформацією джерела, президент "блаугранас" Жоан Лапорта та спортивний директор клубу Деку хочуть бачити в каталонській команді 25-річного шведа.

Зазначається, що в грудні 2024-го року відбулася зустріч між представниками Барселони та агентом нападника "сорок", на якій іспанці заявили про намір придбати Ісака.

В свою чергу, через фінансовий стан Барселоні необхідно продати своїх гравців для купівлю Ісака. Головним активом на продаж у літнє трансферне вікно є уругвайський захисник команди Рональд Араухо, проте керівництво клубу також розглядає інших футболістів на вихід.

Цього сезону Александер Ісак відіграв за Ньюкасл 33 матчі, забив 23 голи та віддав 5 результативних передач.