За шведа треба буде викласти багато грошей.
Alexander Isak, getty images
24 березня 2025, 22:22
Нападник Ньюкасла та збірної Швеції Александер Ісак влітку може перейти до каталонської Барселони. Про це повідомляє іспанський медіа-ресурс Sport.es.
За інформацією джерела, президент "блаугранас" Жоан Лапорта та спортивний директор клубу Деку хочуть бачити в каталонській команді 25-річного шведа.
Зазначається, що в грудні 2024-го року відбулася зустріч між представниками Барселони та агентом нападника "сорок", на якій іспанці заявили про намір придбати Ісака.
В свою чергу, через фінансовий стан Барселоні необхідно продати своїх гравців для купівлю Ісака. Головним активом на продаж у літнє трансферне вікно є уругвайський захисник команди Рональд Араухо, проте керівництво клубу також розглядає інших футболістів на вихід.
Цього сезону Александер Ісак відіграв за Ньюкасл 33 матчі, забив 23 голи та віддав 5 результативних передач.