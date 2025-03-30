Англія

Команда Унаї Емері впевнено розібралася з представником Чемпіоншипу.

Астон Вілла у чвертьфінальному матчі Кубку Англії в гостях впевнено обіграла Престон із рахунком 3:0.

Команда Унаї Емері відкрила рахунок у середині другого тайму, коли на 58 хвилині результативним ударом відзначився Маркус Рашфорд, а через п'ять хвилин він оформив дубль, реалізувавши пенальті.

Остаточний рахунок на табло встановив Джейкоб Ремзі із голом на 71 хвилині.

Таким чином, Астон Вілла стала третім півфіналістом турніру після Крістал Пелес та Ноттінгем Форест.

Ще одного учасника півфіналу буде визначено у матчі між Борнмутом та Манчестер Сіті — гра пройде сьогодні, 30 березня, о 18:30 за Києвом.

Престон — Астон Вілла 0:3

Голи: Рашфорд, 58, 63 (пен), Ремзі, 71.

Престон: Корнелл — Г'юз, Гібсон, Сторі — Мегхома (Ліндсей, 77), Фрек'єр (Керролл, 83), Вайтмен, Тордарсон (Мавене, 83), Брейді — Рійс (Еванс, 77), Кін (Осмаїч, 64).

Астон Вілла: Мартінес — Дінь, Мінгз, Конса, Кеш (Гарсія, 81) — Тілеманс (Макгінн, 74), Камара — Ремзі, Асенсіо (Онана, 74), Роджерс (Мален, 74) — Рафшорд (Воткінс, 81).

Попередження: Кін, Вайтмен.