Англія

Команди з'ясовували стосунки протягом 120 хвилин.

У рамках чвертьфіналу Кубка Англії між собою грали Брайтон і Ноттінгем Форест.

Напружена гра завершилася з рахунком 0:0 у перші 90 хвилин, і навіть в овертаймах глядачі побачили нулі на табло.

У серії післяматчевих пенальті більш везучими виявилися "лісники". Таким чином, Нотінгем вийшов у півфінал Кубка Англії.

Брайтон — Ноттінгем Форест 0:0 (3:4 по пенальті)

Брайтон: Вербрюгген — Гіншелвуд, ван Геке, Вебстер (Данк, 91), Еступіньян — Балеба, Аярі (Александер Гомес Амарілья, 81) — Мінте, Рюттер (Груда, 75), Мітома (Адінгра, 72) — Велбек (Педро, 71)

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Домінгес (Сілва, 96), Андерсон — Гіббс-Вайт (Морато, 120), Єйтс, Даніло (Гадсон-Одої, 61) — Авонії (Еланга, 61)

Попередження: Еступіньян, Груда — Домінгес, Єйтс, Вільямc.