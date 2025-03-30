Англія
30 березня 2025, 20:27
Манчестер Сіті вибив із Кубка Англії Борнмут із Забарним
Команда Андоні Іраоли стала черговою жертвою з українцем у складі на шляху чинного чемпіона країни до Вемблі.
Борнмут — Манчестер Сіті, Getty Images
30 березня 2025, 20:27
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Борнмут — Манчестер Сіті 1:2
Голи: Еванілсон, 21 — Голанд, 49, Мармуш, 63
Борнмут: Аррісабалага — Кук, Забарний, Сенесі (Джеббісон, 85), Солер (Гілл, 57) — Крісті (Сміт, 73), Адамс — Семеньйо, Клюйверт, Брукс (Уаттара, 57) — Еванілсон (Скотт, 73).
Манчестер Сіті: Едерсон — Нунес, Хусанов (О’Райлі, 46), Діаш, Гвардіол — Гюндоган (Макейті, 83), Ковачич (Ніко, 83) — Сілва, Де Брюйне, Фоден (Гріліш, 69) — Голанд (Мармуш, 61).
Попередження: Крісті, Кук, Клюйверт — Хусанов, Нунес, Макейті