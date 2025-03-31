Англія

Тепер він тренер.

Колишній захисник лісабонської Бенфіки Родерік Міранда висловився про головного тренера Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма. Його слова наводить Flashscore.

"Я ніколи не міг уявити, що Рубен стане тренером. Не через його футбольні навички чи інтелект, а через те, що він був клоуном у роздягальні. У нього був дійсно веселий характер, і він завжди робив щось, щоб змусити людей сміятися.

Коли я почув, що він почав тренувати, я був трохи здивований і запитував себе, як хлопець, з яким я грав, міг стати таким серйозним. Але він був дуже розумним гравцем. Він міг грати на багатьох різних позиціях, тож, можливо, саме тому він блискучий тренер, тому що так добре розуміє гру", — сказав Міранда.

Наразі МЮ посідає 13-те місце в турнірній таблиці АПЛ.