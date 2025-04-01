Англія

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату Англії, який пройде 1 квітня та розпочнеться о 22:00.

У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Ноттінгем Форест та Манчестер Юнайтед, яке відбудеться на Сіті Граунд.

ВІВТОРОК, 1 КВІТНЯ, 22:00. СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Форест продовжує творити історію! Сезон, який мав стати черговою боротьбою за виживання, перетворився для хлопців із Ноттінгема на справжню футбольну казку. Команда Нуну Ешпіріту Санту йде у топ-четвірці турнірної таблиці АПЛ та ще й вийшла до півфіналу Кубка Англії вперше за 34 роки, перегравши напередодні Брайтон у серії пенальті. І навряд чи тут вдастся списати усе на випадковість та везіння — амбіції "лісників" сягають топрівня, а поточні успіхи — нагорода за їхню прагматичну та організовану гру.

Ноттінгем Форест цього сезону уже встиг довести, що вміє перемагати грандів: Манчестер Сіті, Ліверпуль, Тоттенгем і Астон Вілла – всі падали перед непорушним захистом "лісників". А перемога 3:2 над Манчестер Юнайтед у грудні залишила шанс вписати ще одну сторінку в історію – оформити свій перший в АПЛ "золотий дубль" над "червоними дияволами".

МЮ проводить, мабуть, один із найгірших сезонів у своїй новітній історії. Команда, яка звикла у будь-якому стані — навіть у кризовому, боротися за трофеї, тепер більше хвилюється про те, як не залишитися в нижній половині таблиці чемпіонату Англії. Однак під керівництвом Рубена Аморіма " червоні дияволи" починають потроху оживати, набравши 8 очок в останніх 4 матчах.

Виїзна статистика також вселяє манкуніанцям певний оптимізм: Ман Юнайтед не програв у чотирьох із п’яти останніх гостьових іграх АПЛ. Проте, щоб здобути три очки проти Фореста на його полі, команді Аморіма потрібно знайти стабільність та організованість, яких їм так бракує протягом усього сезону.