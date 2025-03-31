Англія

Іспанець може переїхати до Англії.

Керівництво Манчестер Сіті має намір оформити трансфер півзахисника каталонської Барселони Педрі. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, головний тренер "містян" Пеп Гвардіола в захваті від 22-річного іспанця. Ман Сіті готовий запропонувати за Педрі 100 млн. євро через можливий відхід Кевіна Де Брейне з команди після завершення поточного сезону.

Зазначається, що президент Барселони Жуан Лапорта не збирається продавати Педрі, якщо тільки сам футболіст про це не попросить.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 120 млн. євро.

Цього сезону Педрі відіграв за Барселону 44 матчі, забив п'ять голів та віддав сім результативних передач.