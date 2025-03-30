Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 30 березня 2025 року.

Барселона в рамках 29-го туру Ла Ліги-2024/25 розбила Жирону на Естаді Олімпік Люїс Кумпаньш.

Господарі поля не без допомоги з боку Ладислава Крейчі встигли відкрити рахунок ще до завершення першого тайму. По перерві Арно Данжума відновив паритет, але після цього ворота гостей були уражені ще тричі. Роберт Левандовські оформив дубль, а Ферран Торрес поставив у матчі крапку.

Барселона перебуває на першій сходинці турнірної таблиці Ла Ліги, тоді як Жирона йде 13-ю.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Жирона в рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Барселона — Жирона 4:1

Голи: Крейчі, 43 (авт.), Левандовські, 61, 77, Торрес, 86 — Данжума, 53



Барселона: Щесни — Кунде, Араухо, Мартінес (Кубарсі, 81), Ж. Мартін — Педрі (Торре, 87), Гарсія (Бальде, 81) — Ямал, Гаві (де Йонг, 67), Фермін (Торрес, 66) — Левандовські.



Жирона: Гассаніга — Франсес, Крейчі, Блінд — А. Мартінес (Місехой, 80), Еррера, Аспрілья (Порту, 59), Артур (Соліс, 71), Гутьєррес — Циганков (Стуані, 71), Данжума.



Попередження: Еррера