"Шпори" можуть придбати одіозного англійця.
Джек Гріліш, getty images
31 березня 2025, 20:20
Лондонський Тоттенгем влітку може оформити трансфер вінгера Манчестер Сіті Джека Гріліша. Про це повідомляє GiveMeSport.
За інформацією джерела, наразі керівники "шпор" оцінюють можливість цього переходу у літнє трансферне вікно та вартість 29-річного англійця.
Зазначається, що Ман Сіті не проти продати Гріліша і очікують влітку отримати відразу кілька пропозицій по своєму гравцю.
Чинна трудова угода футболіста з "містянами" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.
Цього сезону Джек Гріліш відіграв за Ман Сіті 27 матчів, забив два голи та віддав п'ять результативних передач.