Англія

"Шпори" можуть придбати одіозного англійця.

Лондонський Тоттенгем влітку може оформити трансфер вінгера Манчестер Сіті Джека Гріліша. Про це повідомляє GiveMeSport.

За інформацією джерела, наразі керівники "шпор" оцінюють можливість цього переходу у літнє трансферне вікно та вартість 29-річного англійця.

Зазначається, що Ман Сіті не проти продати Гріліша і очікують влітку отримати відразу кілька пропозицій по своєму гравцю.

Чинна трудова угода футболіста з "містянами" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Цього сезону Джек Гріліш відіграв за Ман Сіті 27 матчів, забив два голи та віддав п'ять результативних передач.