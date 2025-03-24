Англія

Тайлер Діблінг — також трансферна ціль для грандів Бундесліги.

Манчестер Сіті та Тоттенгем є двома клубами англійської Прем'єр-ліги, які проявляють найбільший інтерес до молодого вінгера Саутгемптона Тайлера Діблінга. Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

Окрім них, 19-річного таланта намагається підписати РБ Лейпциг, і у німецького клубу є реальний шанс. Спортивний директор Лейпцига Крістоф Фройнд високо оцінює Тайлера та стежать за його розвитком, що можна сказати й про його колегу з Баварії Макса Еберля.

Утім, зазначається, що мюнхенська Баварія поки що не робила жодних кроків для переговорів із гравцем "святих".

У поточному сезоні Тайлер Діблінг провів за останню команду турнірної таблиці АПЛ 30 матчів, в яких він забив 4 голи та віддав 2 асисти.