Етіхад Стедіум готується до поєдинку 30-го туру АПЛ, де Манчестер Сіті прийматиме Лестер Сіті. "Містяни" ведуть відчайдушну боротьбу за місце в топ-4, тоді як "лисиці" намагаються втриматися в елітному дивізіоні.

СЕРЕДА, 2 КВІТНЯ, 21:45. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Поточний сезон-2024/25 став для Манчестер Сіті найскладнішим в період Пепа Гвардіоли в Англії. Нині "містяни" знаходиться поза першою четвіркою турнірної таблиці, але відрив усього в один бал від Челсі залишає надію на порятунок.

Перемога над Борнмутом у чвертьфіналі Кубка Англії (2:1) стала ковтком свіжого повітря для гравців Ман Сіті. Вони отримали шанс уникнути першого сезону без трофеїв з часів дебютного року Гвардіоли. Матч проти Лестера – чудова можливість повернути впевненість і закріпити успіх на шляху до мети фінішувати в топ-4.

Лестер продовжує боротьбу за виживання в АПЛ, але чим менше турів залишається — тим ситуація стає дедалі критичнішою. Поразка 0:2 від Манчестер Юнайтед перед міжнародною паузою відкинула команду Руда ван Ністелроя на 9 очок від рятівної позиції. Відверто кажучи, "лисицям" потрібне справжє диво, щоб зберегти прописку в англійській еліті.

Форма Лестера у 2025 році залишає бажати кращого в усіх аспектах, і навіть найвідданіші фанати не надто вірять у позитивний результат на Етіхад в сьогоднішній грі. Якщо "лисиці" знову програють "всуху", він може увійти в історію як четверта команда англійського топ-дивізіону, що зазнала семи поспіль поразок без забитих голів.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,22, тоді як потенційний успіх Лестера оцінюється показником 13,0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6,90.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ МАНЧЕСТЕР СІТІ : Едерсон — Льюїс, Хусанов, Діаш, Гвардіол — Гюндоган, Ніко — Савіньйо, Де Брюйне, Доку — Мармуш ЛЕСТЕР СІТІ : Германсен — Фас, Коуді, Томас — Джастін, Ндіді, Сумаре, Крістіансен — Ель-Ханнус, Варді, Дака Не зіграють: Голанд, Родрі, Аканджі, Стоунз, Аке — Фатаву Під питанням: Бобб — Рікарду Перейра

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