Юний Томмі Вотсон коштуватиме "чайкам" 10 млн фунтів стерлінгів.
Томмі Вотсон, Getty Images
01 квітня 2025, 22:22
Брайтон досягнув угоди щодо підписання талановитого вінгера Сандерленда Томмі Вотсона. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, "чайки" успішно узгодили трансфер 18-річного англійця, який приєднається до команди після відкриття літнього трансферного вікна.
До кінця поточного сезону Вотсон залишиться в Сандерленді. Контракт із Брайтоном розрахований на довгий термін, а сума угоди оцінюється приблизно в 10 мільйонів фунтів стерлінгів.
У поточному сезоні Чемпіоншипу Томмі Вотсон провів 542 хвилини у 14 матчах, в яких він забив 2 голи. Також на рахунку юного вінгера 5 голів та 3 асисти у 6 поєдинках Прем'єр-ліги 2.