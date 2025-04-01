Англія

Юний Томмі Вотсон коштуватиме "чайкам" 10 млн фунтів стерлінгів.

Брайтон досягнув угоди щодо підписання талановитого вінгера Сандерленда Томмі Вотсона. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "чайки" успішно узгодили трансфер 18-річного англійця, який приєднається до команди після відкриття літнього трансферного вікна.

До кінця поточного сезону Вотсон залишиться в Сандерленді. Контракт із Брайтоном розрахований на довгий термін, а сума угоди оцінюється приблизно в 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

У поточному сезоні Чемпіоншипу Томмі Вотсон провів 542 хвилини у 14 матчах, в яких він забив 2 голи. Також на рахунку юного вінгера 5 голів та 3 асисти у 6 поєдинках Прем'єр-ліги 2.