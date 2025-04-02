Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та Евертон.

Ліверпуль та Евертон зіграють у мерсісайдському дербі в рамках тридцятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Арне Слот, після поразки у фіналі Кубка ліги від Ньюкасла (1:2), вирішив використати з перших хвилин Джонса на правому фланзі оборони.

Девід Моєс, на тлі нічиєї проти лондонського Фулгема (1:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців із Віталієм Миколенком ліворуч у захисті.

Ліверпуль: Келлегер — Джонс, Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Гравенберх, Собослаї — Салах, Жота, Діас.

Запасні: Ярош, Ендо, Нуньєс, К'єза, Гакпо, Елліотт, Цимікас, Макконнелл, Кванса.



Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гує, Гарнер — Гаррісон, Дукуре, Алькарас — Бету.

Запасні: Вірджинія, Паттерсон, Кін, Ндіає, Шерміті, Янг, Броя, Коулман, Іроегбунам.



Гра Ліверпуль — Евертон почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.