Англія

Єгиптянин залишиться в Ліверпулі?

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах близький до продовження контракту з "червоними". Про це повідомляє Footmercato.

За інформацією джерела, 32-річний єгиптянин практично узгодив все деталі нової дворічної угоду з керівництвом Ліверпуля. Передбачається, що Салах за новим контрактом отримуватиме більшу заробітну плату ніж він отримує зараз.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2025 року.

Цього сезону Мо Салах відіграв за Ліверпуль 43 матчі, забив 32 голи та віддав 22 результативні передачі.