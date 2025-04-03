Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 2 квітня 2025 року.

Ліверпуль у матчі 30 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Евертон у мерсісайдському дербі (1:0).

У цій зустрічі не обійшлось без чергових спірних рішень арбітрів, які підігріли й без того доволі гаряче протистояння двох принципових суперників.

А от забитих м’ячів виявилось обмаль — усього один на обидві команди, та й той довелось чекати майже годину ігрового часу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Евертон 1:0 у рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Ліверпуль — Евертон 1:0

Гол: Жота, 57

Ліверпуль: Келлегер — Джонс, Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Гравенберх, Собослаї — Салах (Гакпо, 90+2), Жота (Нуньєс, 75), Діас (Гакпо, 86).

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гує, Гарнер (Іроегбунам, 79) — Гаррісон (Ндіає, 69), Дукуре (Шерміті, 86), Алькарас (Янг, 79) — Бету (Броя, 79).

Попередження: Жота, Нуньєс — Тарковські, Бету