Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 2 квітня 2025 року.
Ліверпуль — Евертон, Getty Images
03 квітня 2025, 12:52
Ліверпуль у матчі 30 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Евертон у мерсісайдському дербі (1:0).
У цій зустрічі не обійшлось без чергових спірних рішень арбітрів, які підігріли й без того доволі гаряче протистояння двох принципових суперників.
А от забитих м’ячів виявилось обмаль — усього один на обидві команди, та й той довелось чекати майже годину ігрового часу.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Евертон 1:0 у рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:
Ліверпуль — Евертон 1:0
Гол: Жота, 57
Ліверпуль: Келлегер — Джонс, Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Гравенберх, Собослаї — Салах (Гакпо, 90+2), Жота (Нуньєс, 75), Діас (Гакпо, 86).
Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гує, Гарнер (Іроегбунам, 79) — Гаррісон (Ндіає, 69), Дукуре (Шерміті, 86), Алькарас (Янг, 79) — Бету (Броя, 79).
Попередження: Жота, Нуньєс — Тарковські, Бету