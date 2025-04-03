Англія

Принципові суперники помітно відстають за цим показником.

Ліверпуль напередодні в домашньому матчі тридцятого туру англійської Прем’єр-ліги обіграв Евертон у мерсісайдському дербі.

Ліверпуль — Евертон 1:0 Відео гола та огляд матчу 02.04.2025

Історія протистояння цих двох непримиренних сусідів за містом налічує не один десяток років, і почалась ще 13 жовтня 1894 року з перемоги "ірисок" із рахунком 3:0 на Гудісон Парк.

Однак відтоді Евертон здобув 67 перемог над "червоними", хоча минуло вже загалом 246 протистоянь.

Для Ліверпуля ж цей домашній успіх став рівно сотою перемогою над принциповими опонентами.

Ще 78 разів команди завершували матчі внічию.

"Червоні" також утримують першість за загальною кількістю голів — 346 проти 271 у Евертона.

Найбільша перемога Ліверпуля — 6:0 у 1935 році, "ірисок" — двічі по 5:0 у 1909 та 1914 роках відповідно.