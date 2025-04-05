Англія

"Червоні" готують до відходу англійця.

Ліверпуль серйозно цікавиться правим захисником німецького Фрайбурга Кіліанном Сідія. Про це повідомляє TBR Football.

За інформацією джерела, керівництво мерсисайдців розглядає 22-річного француза в якості потенційної заміни для Трента Александер-Арнольда, який влітку скоріш за все перейде в мадридський Реал.

Наразі керівництво Ліверпуля розмірковує над продовженням контракту із 21-річним правим захисником команди Конором Бредлі, який є вихованцем клубної академії "червоних". Від рішення босів лідера АПЛ залежатиме майбутнє Сідія.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 10 млн. євро.

Цього сезону Кіліанн Сідія відіграв за Фрайбург 17 матчів та забив два голи.