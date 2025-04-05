"Червоні" готують до відходу англійця.
Kiliann Sildillia, getty images
05 квітня 2025, 11:20
Ліверпуль серйозно цікавиться правим захисником німецького Фрайбурга Кіліанном Сідія. Про це повідомляє TBR Football.
За інформацією джерела, керівництво мерсисайдців розглядає 22-річного француза в якості потенційної заміни для Трента Александер-Арнольда, який влітку скоріш за все перейде в мадридський Реал.
Наразі керівництво Ліверпуля розмірковує над продовженням контракту із 21-річним правим захисником команди Конором Бредлі, який є вихованцем клубної академії "червоних". Від рішення босів лідера АПЛ залежатиме майбутнє Сідія.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 10 млн. євро.
Цього сезону Кіліанн Сідія відіграв за Фрайбург 17 матчів та забив два голи.