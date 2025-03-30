Іспанія

Англійський універсал Ліверпуля продовжить кар'єру в мадридському клубі.

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд приєднається до Реала, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За даними джерела, угода про перехід англійця закрита. 26-річний футболіст приєднається до мадридського клубу у статусі вільного агента після закінчення контракту з мерсисайдцями, тобто Ліверпуль не отримає грошей за перехід свого вихованця.

Футболіст, який дебютував за "червоних" у 2016 році, за свою кар’єру виграв Лігу чемпіонів, АПЛ, Кубок Англії та клубний чемпіонат світу. Цього сезону Ліверпуль залишається головним претендентом на титул у Прем’єр-лізі.

Раніше стала відома зарплата, яку Реал Мадрид запропонував Тренту.